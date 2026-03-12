Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Alanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan için siyaset dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Arıkan’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

ÖZDAĞ: “DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM”

Genel Başkan Özdağ, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Alanya İlçe Başkanımız Alper Arıkan'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyim.



Kendisine Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Allah rahmet eylesin...”

Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fMlRLz2VO7 — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 12, 2026

ALANYA’DA SİYASET CAMİASINI YASA BOĞDU

Alper Arıkan’ın vefatı, Alanya’da siyaset çevrelerinde büyük üzüntü yarattı. İlçede aktif siyasi çalışmalarıyla bilinen Arıkan’ın ani kaybı sonrası hem partililer hem de farklı siyasi çevrelerden birçok isim taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Arıkan’ın teşkilat çalışmalarındaki rolüne ve Alanya’daki siyasi faaliyetlerine dikkat çekildi.

Şehirde konuşulan şey şu: Haber çok hızlı geldi. Sabah rahatsızlandı haberi, birkaç saat sonra vefat haberi… İnsanların sindirmesi zor oluyor böyle durumları.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Alper Arıkan cenaze programı ile ilgili detayların ailesi ve parti teşkilatı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor. Alanya’daki birçok siyasi parti temsilcisinin ve vatandaşın cenazeye katılması bekleniyor.