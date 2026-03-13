Ramazan Bayramı’na günler kala Alanya’da açık otellerde rezervasyon trafiği hızlandı. Sektör temsilcileri, düşük sezon fiyatlarının etkisiyle hem yerli hem yabancı turistten talep geldiğini söylüyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken Alanya otellerinde bayram rezervasyonu hareketlenmeye başladı. Sezon tam anlamıyla açılmadan açık kalan tesislerde doluluk oranları yukarı çıkarken, turizmciler mart sonu ve nisan başına daha umutlu bakıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Cem Özcan, bayram döneminin düşük sezona denk gelmesine rağmen açık otellerde rezervasyonların iyi seyrettiğini söyledi. Sektörün verdiği mesaja göre, tatilcinin ilk baktığı başlık hâlâ aynı: uygun fiyat, temiz hizmet, güvenli destinasyon.

DÜŞÜK SEZON FİYATLARI TALEBİ ARTIRDI

Alanya’da birçok tesis henüz yaz sezonu kapasitesine çıkmasa da hizmet veren otellerde ilgi arttı. Turizmciler, Ramazan Bayramı’nda Alanya otel fiyatlarının yaz aylarına göre daha ulaşılabilir seviyede kalmasının rezervasyonları desteklediğini belirtiyor.

Bu tablo özellikle aileler için önemli. Çünkü birkaç günlük kaçamak planlayan tatilci artık yalnızca denize ya da odaya bakmıyor; ulaşım, yeme-içme, çocuklu konaklama ve toplam bütçeye göre karar veriyor. Yani mesele sadece tatil değil, hesabın uyması.

Özcan da değerlendirmesinde, düşük sezon avantajının hem yerli turist hem de yabancı ziyaretçi açısından Alanya’yı daha cazip hale getirdiğine dikkat çekti. Sektör temsilcilerine göre uygun fiyatla birlikte hizmet kalitesinin korunması, bayram dönemindeki tercihleri doğrudan etkiliyor.

ALANYA’DA HİZMET KALİTESİ ÖNE ÇIKIYOR

Turizm sektöründe artık yalnızca boş oda satılmıyor. Oteller, misafire deneyim sunmaya çalışıyor. Alanya’da da son yıllarda güvenlik, hizmet standardı ve misafir memnuniyeti başlıkları daha görünür hale geldi.

Bayram tatilinde Alanya’da hangi oteller doluyor sorusu şimdiden sık konuşulurken, sektör tarafı bu dönemde açık olan tesislerin özellikle kısa süreli tatil planlayanlardan ilgi gördüğünü belirtiyor. Denize sıfır tesisler, her şey dahil konseptli oteller ve şehir merkezine yakın konaklama noktaları ilk bakılan yerler arasında.

Bir yandan da şu var; bayram kısa, beklenti büyük. Tatilci yüksek ücret ödemeden düzgün hizmet almak istiyor. Otelci ise sezona moral depolayarak girmek istiyor. İki tarafın da hesabı birbirine değiyor burada.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ YAZ SEZONU İÇİN ERKEN SİNYAL VERİYOR

Turizm sektöründe bayram dönemleri yalnızca birkaç günlük doluluk artışı olarak görülmüyor. Aynı zamanda yaz öncesi piyasanın nabzını gösteren ilk ciddi eşiklerden biri sayılıyor. Alanya’daki hareketlilik de sektör için bu açıdan önemli.

Bayram rezervasyonlarının artması, restoranlardan transfer hizmetlerine, çarşı esnafından günübirlik tur düzenleyen işletmelere kadar birçok alanı etkiliyor. Otelde yanan ışık, şehirde de hareket demek. Az değil.

Sektör temsilcileri, mart ayındaki bu canlılığın nisan ve mayıs rezervasyonlarına da moral etkisi yapmasını bekliyor. Özellikle hava koşullarının elverişli gitmesi ve son dakika iptallerinin sınırlı kalması halinde Alanya’nın sezona daha tempolu bir giriş yapabileceği değerlendiriliyor.

2026 Ramazan Bayramı ise takvime göre 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Alanya’daki otellerde rezervasyon trafiğinin biraz daha hızlanması bekleniyor.