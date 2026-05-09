Afyon'da 16 elit takımın kıran kırana mücadele ettiği Türkiye Finali'nde sahneye çıkan Arıkan Yılmaz Dim Ticaret MTAL, 85.43 puanla gurur kaynağı oldu.

AFYON SAHNESİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

Türkiye genelinden gelen en iyi 16 takımın şampiyonluk parolasıyla boy gösterdiği Afyon'daki dev organizasyonda nefesler tutuldu. 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Halkoyunları Gençler Geleneksel Dal Türkiye Finali, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Alanya'yı temsil eden Arıkan Yılmaz Dim Ticaret MTAL ekibi, jüri ve izleyicilerin önünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ALANYA EKİBİNDEN KRİTİK PUAN

Zorlu rakiplerin arasından sıyrılmak için ter döken Alanya temsilcisi, sahadan 85.43 gibi yüksek bir puanla ayrılmayı başardı. Yarışmadaki hassas puanlamalar sonucunda Türkiye 9'uncusu unvanını kazanan ekip, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Ulusal düzeydeki bu heyecanlı süreç, Alanya kamuoyunda ve turizm kentinin eğitim camiasında yakından takip edildi.

KURUMLARA VE DİM AİLESİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu kritik süreçte takımın arkasında duran yerel dinamikler de vurgulandı. Elde edilen sonucun ardından yapılan açıklamada; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nün sağladığı desteğe dikkat çekildi. Ayrıca okulun hayırseveri olan Dim Ailesi'ne de katkılarından ötürü teşekkür edildiği ifade edildi.

USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENCİLERE ALKIŞ

Final geriliminin ardından gözler başarıda başrol oynayan isimlere çevrildi. Ekibi zorlu finale hazırlayan usta öğretici Mustafa Bey başta olmak üzere, sahada üstün bir efor sarf eden tüm öğrenciler tebrik edildi. Sürece emek veren tüm ekibe teşekkür edilirken, Alanya'nın ulusal arenadaki temsil gücünün bir kez daha başarıyla sergilendiği belirtildi.