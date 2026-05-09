Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Amasra ilçesinde 2013 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik yürütülen cinsel istismar soruşturması kapsamında 33 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianame Bartın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama sürecine geçildi.

Olay süreci, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbarla başladı. Dosyanın 28 Nisan 2026 tarihinde adliyeye ulaşmasının ardından adli birimler koordineli bir çalışma yürüttü. Elde edilen dijital deliller, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluşturdu.

İDDİANAMEDE YER ALAN RAKAMLAR NELER?

Soruşturma sonucunda, eyleme iştirak ettiği öne sürülen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlendi. Güncel duruma göre yargılaması süren dosyada 9 SSÇ ve 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklu bulunuyor. Geriye kalan 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ ALANYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Söz konusu olayın sosyal medya üzerinden gelişmesi, dijital platformlardaki çocuk güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu tür vakaların olası yansımaları, Alanya'daki ebeveynler ve eğitimciler tarafından da yakından takip ediliyor. Ailelerin, çocukların internet kullanımını denetlemesinin pratik bir zorunluluk olduğu dikkat çekiyor.

Başsavcılık, şüphelilerin yasalar önünde cezalandırılması için hukuki sürecin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Açıklamada ayrıca, mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması gerektiği, çocuğun üstün yararının korunması adına hassasiyetle hatırlatıldı.