Olay, Alanya'da günübirlik tur düzenleyen bir gezi teknesinin seyri sırasında meydana geldi. Tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde çırpınan bir deniz kaplumbağasını fark etti. Yakından inceleme yapan Meşe, kaplumbağanın denize atılmış bir çuvala dolandığını ve bu nedenle yüzmekte güçlük çektiğini gördü.

Hiç vakit kaybetmeden denize giren Turgay Meşe, dikkatli bir çalışmayla kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkararak tekneye aldı. Teknede bulunan tatilciler de kurtarma çalışmasına destek verirken, yaşanan anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Tekneye çıkarılan deniz kaplumbağası üzerindeki çuvaldan kurtarıldıktan sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu kontrol edilen kaplumbağa, gerekli işlemlerin yapılması ve doğal yaşamına güvenli şekilde döndürülmesi amacıyla sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı çevre kirliliği tehlikesini bir kez daha gözler önüne seren olay, denize bırakılan atıkların ekosistem üzerindeki olumsuz etkisini de hatırlattı. Özellikle plastik ve benzeri atıkların deniz kaplumbağaları başta olmak üzere birçok deniz canlısı için hayati risk oluşturduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları ve denizlere atık bırakmamaları konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Tur teknesi kaptanı Turgay Meşe'nin zamanında müdahalesi sayesinde yaşamı kurtarılan deniz kaplumbağasının güvenli şekilde yetkililere teslim edilmesi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.