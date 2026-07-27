Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Alanya'da yürütülecek adli ve idari hizmetler üzerine karşılıklı iyi dilek ve temenniler paylaşıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine de vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Sadık Çimen'e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk, Alanya'da göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve Adalet Komisyonu Başkanı Sadık Çimen'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, görevlerinde başarılar diledi. Kamu kurumları arasındaki uyumlu çalışmanın ilçeye sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını belirten Öztürk, adalet teşkilatıyla her zaman iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Göreve başlamalarının ardından çeşitli kurum ve kuruluşlarla tanışma ziyaretlerini sürdüren Başsavcı Abdullah Sert ile Adalet Komisyonu Başkanı Sadık Çimen de nazik ev sahipliği nedeniyle Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e teşekkür ederek, Alanya'da adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

Gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. (Mehmet AL)