FESTİVAL öncesinde Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ilgili müdürler ve belediye personeli festival alanında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Organizasyonun tüm aşamaları gözden geçirilirken, vatandaşların güvenli ve konforlu bir festival geçirmesi için ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

PAZARCILAR YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Festival heyecanı Gökbel Yaylası'nda her geçen gün artarken, alanda kurulacak pazar için esnaf da hazırlıklara başladı. Alışveriş, kültür ve eğlenceyi bir araya getirecek festivalde pazarcılar stantlarını kurarken, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler de tamamlanıyor.

DUŞ ÜNİTELERİ VE SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Belediye, başta sporcular ve pazarcılar olmak üzere festivale katılacak binlerce misafirin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alana yeni duş üniteleri yerleştirdi. Ayrıca Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla uzun süredir yaşanan su sorununun çözüldüğü açıklanırken, festival boyunca altyapı konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor.

FESTİVAL ALANINDA ANONS SİSTEMİ

Bu yıl festivalde ilk kez alan genelini kapsayan bir anons sistemi kullanılacak. Kurulan sistem sayesinde program akışı, önemli duyurular ve bilgilendirmeler festival boyunca katılımcılara anlık olarak ulaştırılacak.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ SERGİYLE YAŞATILACAK

Festival kapsamında ziyaretçiler, Yörüklerin yüzyıllar boyunca kullandığı göç ve kervan yollarını tanıma fırsatı bulacak. Keykubad Göç ve Kervan Yolları Sergisi, Gökbel Yaylası'nda kurulacak festival alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergiyle birlikte Yörük kültürünün tarihsel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

BİSİKLET SEVERLERE İKİ AYRI PARKUR

Alanya Belediyesi, festival kapsamında bu yıl bir ilke daha imza atıyor. Festival alanında oluşturulan Bisiklet Temel Eğitim ve Sürüş Alanı ile çocuklar ve yetişkinler için iki farklı parkur hazırlanırken, profesyonel bisikletçiler eşliğinde eğitimler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Adrenalin tutkunları için hazırlanan Teknik Sürüş Alanı (Pump Track) da festival boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Çocuklar ve yetişkinlerin kullanabileceği parkurda kask takılması zorunlu olacak. Festivalin son gününde ise Gökbel Bisiklet Tırmanışı düzenlenecek. 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nden start alarak 60,06 kilometrelik ve 2 bin 206 metre tırmanışa sahip parkuru tamamlayacak. Katılımın 20 kişiyle sınırlı olduğu organizasyonda sporculara forma, yemek ikramı ve parkuru tamamlayanlara madalya verilecek.

ATICILIK, BİNİCİLİK VE OFF-ROAD HEYECANI

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl revize edilen yeni alanda hazırlanan atıcılık ve binicilik alanı da ziyaretçilere hizmet verecek. Yörük kültürünü yaşatmayı amaçlayan alanda her yaştan katılımcı geleneksel sporlarla buluşacak. Öte yandan off-road pistinde de hazırlıklar sürüyor. Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, off-road kulüplerinin temsilcileriyle birlikte pistte incelemelerde bulunurken, bu yıl izleyici alanlarının genişletildiği ve yeniden düzenlendiği bildirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FESTİVAL ALANI

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak Çocuk Etkinlik Alanı'nda atölyeler, çocuk tiyatrosu, bilim ve deney etkinlikleri, ritim atölyeleri, survivor parkuru, kitap etkinlikleri, yüz boyama ve geleneksel Yörük çocuk oyunları gerçekleştirilecek. Alanda gölgelendirilmiş oyun bölümleri ile aileler için dinlenme alanları da oluşturuldu.

SIFIR ATIK UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Alanya Belediyesi, festival boyunca Sıfır Atık Yönetim Planı uygulayacak. Etkinlik ve pazar alanlarında oluşacak kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Yeme içme alanlarında oluşacak bitkisel atık yağlar da ayrı olarak toplanırken, stantlarda vatandaşlara sıfır atık konusunda bilgilendirme yapılacak.

KONSERLER FESTİVAL COŞKUSUNU ARTIRACAK

Festival kapsamında iki büyük konser de düzenlenecek. 31 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Uğur Önür, 1 Ağustos Cumartesi günü ise Ümit Besen ile Pamela Gökbel Yaylası'nda sahne alacak.

DÖRT GÜN BOYUNCA DOLU DOLU PROGRAM

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde yağlı güreşlerin yanı sıra futbol, voleybol, okçuluk, at binme, off-road gösterileri, bisiklet etkinlikleri, macera parkurları, çocuk aktiviteleri, alışveriş alanları ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. 30 Temmuz'da başlayacak festival, spor, kültür, eğlence ve geleneksel Yörük yaşamını bir araya getirerek Gökbel Yaylası'nı dört gün boyunca binlerce ziyaretçinin buluşma noktası haline getirecek. (Şerife ÇOBAN)