Almanya'nın tanınmış RnB ve açık format (Hip-Hop/Pop) DJ'lerinden DJ No Mercy, Alanya'nın eğlence hayatının simge mekanlarından Club Summer Garden'da yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü açık hava eğlence mekanı Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda uluslararası DJ performanslarıyla misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Yaz boyunca sahne alan en dikkat çekici isimlerden biri ise Almanya'nın başarılı DJ'lerinden DJ No Mercy oldu. RnB, Hip-Hop ve Pop müziği aynı potada eriten açık format performanslarıyla tanınan DJ No Mercy, enerjisi yüksek setleri ve dinamik sahne performansıyla gece boyunca eğlenceyi zirveye taşıyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği performanslarda dans pisti bir an olsun boş kalmıyor. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir Alanya gece hayatının önemli adreslerinden biri olan Club Summer Garden, yaz sezonu boyunca dünyanın farklı ülkelerinden DJ ve sanatçıları ağırlayarak eğlence tutkunlarına unutulmaz geceler yaşatmayı sürdürüyor. DJ No Mercy de sezonun en çok ilgi gören konuk isimleri arasında yer alırken, güçlü sahne enerjisiyle Summer Garden'ın vazgeçilmez performanslarından biri olmayı başarıyor. (Mehmet TUNÇ)