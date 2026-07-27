MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda üye ve aileleri katıldı. Samimi sohbetlerin yaşandığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, ailelerin kaynaşması ve üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi de amaçlandı.

Programda konuşan Başkan Celil Kara, MÜSİAD'ın yalnızca iş insanlarını aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, aynı zamanda ortak değerler etrafında kenetlenmiş güçlü bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.

Kara, üyelerle birlikte Alanya'nın ekonomik gelişimi, iş dünyasının geleceği ve ortak hedefler üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Samimiyetin, muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu bu güzel buluşmada hem ailelerimizle keyifli vakit geçirdik hem de şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak fikirlerimizi paylaştık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu organizasyonlar MÜSİAD ailemizin en kıymetli değerlerinden biridir." dedi.

MÜSİAD'ın "Türkiye'nin Üretici Gücü" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kara, Alanya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak projeleri üyelerin desteğiyle hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kahvaltı programına MÜSİAD Alanya önceki dönem Başkanı Mustafa Durusoy ile MÜSİAD üyesi olan AK Parti önceki dönem Alanya İlçe Başkanı ve partisinin Doğu Marmara Koordinatörü Mustafa Toklu da katılarak üyelerle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve üyeler arasındaki sohbetlerin ardından sona erdi. Organize edilen buluşma, MÜSİAD Alanya'nın birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.