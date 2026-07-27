Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Alanya İlçe Teşkilatı'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken, teşkilatların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. İlçe ve il yönetimi arasında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, parti teşkilatlarının sahadaki çalışmaları ve vatandaşlarla kurulan iletişimin güçlendirilmesine yönelik konular da masaya yatırıldı.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya teşkilatının yürüttüğü faaliyetler hakkında İl Başkanı Sadullah Güneş'e bilgi verirken, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek programlar ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ise Alanya İlçe Teşkilatı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Güneş, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların partinin sahadaki gücünü artırdığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İl Başkanı Sadullah Güneş'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.

MHP Antalya İl Başkanlığı da ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanımız Mustafa Türkdoğan Bey ve yönetimi, İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş'i makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaştı.