ALANYA Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24 Haziran 2026 tarihli gerekçeli kararıyla "Martı TAG" ve "TAG Sürücüsü" hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tescillendiğini duyurdu. Reklam faaliyetlerinin de menedildiğini hatırlatan Akkaya, korsan taşımacılığa karşı yürütülen mücadelenin hukuki bir zaferle sonuçlandığını vurguladı. Martı TAG sürecinin ardından, son yıllarda yaygınlaşan UBER ve Yandex aplikasyon sistemleriyle ilgili mücadele için de yeni bir süreç başlatıldı. Alanya genelindeki 883 taksici esnafı için hayati önem taşıyan bu konu, demokratik bir yöntemle masaya yatırılıyor.

BAŞKAN AKKAYA: KARARI ESNAFIMIZ VERECEK

Teknolojik gelişmelere karşı "ben yaptım oldu" mantığıyla yaklaşmadıklarını belirten Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden beri tüm adımları meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak atıyoruz. UBER ve Yandex sistemine bakış açımız da bu demokratik ve çoğulcu yöntemle olacak." Akkaya, esnafın sandıktan "hayır" kararı çıkarması durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını, "evet" demesi halinde ise yasal çerçevesi oluşturularak esnafların haklarını koruyacak bir çalışma yapılacağını ifade etti. Alanya Şoförler Odası'nda kurulan sandıkta 883 taksici esnafının oy kullanacağını belirten Akkaya; oy verme işleminin 27, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini, sürecin tamamen kayıt altında ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini dile getirdi.

UBER VE YANDEX SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

UBER: Akıllı telefonlar üzerinden kullanıcılar ile ulaşım hizmeti sunan araçları buluşturan küresel bir teknoloji platformudur. Yolcu, uygulama üzerinden konumunu seçerek en yakın müsait araçla eşleşir, tahmini ücreti görür ve yolculuk sonrası dijital olarak ödeme yapar.

Yandex: Harita ve teknoloji altyapısı üzerinden kullanıcıların taksi veya ulaşım hizmeti almasını sağlayan bir aplikasyon sistemi. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla bulundukları konuma kolayca araç çağırabilir, güzergâh takibi yapabilir ve dijital ödeme kolaylıklarından faydalanabilirler. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi