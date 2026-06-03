Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, 2026-MEB AGS sınav takviminde güncellemeye gidildi. Ankara'da düzenlenecek olan uluslararası bir zirve, sınav tarihinin ileri bir güne alınmasına neden oldu.

Başlangıçta 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 2026-MEB AGS'nin, AGS ve ÖABT oturumları ertelendi. Alınan yeni kararla birlikte söz konusu sınavlar 26 Temmuz Pazar günü yapılacak. Erteleme gerekçesi olarak ise başkent Ankara'da icra edilecek olan NATO

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gösterildi.

ADAYLAR İÇİN NE DEĞİŞTİ?

Sınav takvimindeki bu iki haftalık kayma, adaylara hazırlık süreçlerini yeniden planlama imkanı sunuyor. Adayların, çalışma programlarını 26 Temmuz Pazar gününe göre güncellemeleri ve sınav giriş belgeleri için ÖSYM'nin resmi kanallarından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.