Shameless dizisiyle tanınan 39 yaşındaki ABD'li oyuncu Emmy Rossum, Call Her Daddy adlı podcast programında geçmişine dair açıklamalarda bulundu. Rossum, 21 yaşındayken Justin Siegel ile gerçekleştirdiği ve annesinden bile sakladığı ilk evliliğinin detaylarını dinleyicilere aktardı.

Ünlü oyuncu, o dönemi duygusal olarak hayatının en kırılgan zamanlarından biri olarak tanımladı. Dragon Ball Evolution filminin çekimleri için Meksika'ya gitmeye hazırlanırken, sadece birkaç aydır birlikte olduğu Siegel'in mesafe ve zamanı gerekçe göstererek sunduğu "Ya evlenelim ya ayrılalım" şeklindeki ultimatomuyla karşılaştığını ifade etti.

BEYAZ BİR KAZAKLA GİZLİ NİKAH

Daha önce yaşadığı ayrılığın etkisiyle bir kez daha terk edilmemek için evliliği kabul ettiğini belirten Rossum, nikah masasına otururken bile "Nasıl olsa boşanırım" düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Tören için gelinlik yerine dolabından bulduğu beyaz renkli balıkçı yaka bir kazak giydiğini söyleyen oyuncu, evliliğini ailesinden tamamen gizledi.

Meksika'daki film çekimleri süresince eşinin kendisini aramadığını ve ziyaret etmediğini belirten Rossum, eve döndüğünde hiçbir açıdan birbirlerine uygun olmadıklarını fark ettiğini anlattı. Ayrılmaya karar verdiğinde bir avukat bulmak için durumu annesine itiraf etmek zorunda kalan ünlü isim, 2010 yılında Justin Siegel ile resmi olarak boşandı.

EMMY ROSSUM'UN KARİYERİ VE İKİNCİ EVLİLİĞİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve Clint Eastwood imzalı Mystic River filmiyle çıkış yakalayan Rossum, The Phantom of the Opera ve 2011-2019 yılları arasında yayınlanan Shameless dizisindeki Fiona Gallagher karakteriyle küresel çapta tanınırlığa ulaştı. Genç yaşta yaşadığı ilk evlilik tecrübesinin ardından özel hayatında daha temkinli adımlar atan oyuncu, Comet filminin setinde tanıştığı yönetmen ve senarist Sam Esmail ile 2013'te ilişkiye başlayıp 2017'de evlendi. Çiftin şu an 2021 doğumlu bir kızları ve 2023 doğumlu bir erkek çocukları bulunuyor.