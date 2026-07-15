Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) verilerine göre deprem, 15 Temmuz 2026 saat 15.08'de Alanya açıklarında Akdeniz'de kaydedildi.

Merkez üssünün Alanya açıkları olduğu belirtilen depremin 2.4 büyüklüğünde ve 29.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, yetkililerden de olumsuz bir ihbar yapılmadığı aktarıldı.

Alanya ve çevresinde hissedilen hafif sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken uzmanlar, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.