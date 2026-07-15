AYDIN'ın Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman (54), Efeler ilçesinde bulunan bir masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu. Olay, kentte büyük üzüntü yaratırken, polis ekipleri ölümün nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman, bulunduğu masaj salonunun tuvaletinde uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenen çalışanlar tarafından kontrol edildi.

Hareketsiz halde bulundu

İçeri giren çalışanlar Kahraman'ın tuvalette hareketsiz yattığını gördü ve ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede 54 yaşındaki muhtarın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kahraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Sebahattin Kahraman'ın ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendirilmeye alındı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.