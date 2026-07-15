ALANYA Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yeni sezon öncesi değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapılırken, derneğin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar da ele alındı.

Kahvaltı programında yönetim kurulu üyeleri, yeni sezonda gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler, taraftar organizasyonları ve dernek faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı toplantıda, Fenerbahçe camiasına yakışır projelerin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası da değerlendirildi.

"Birlik ruhuyla sezona hazırlanıyoruz"

Alanya Fenerbahçeliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde güçlü bir birliktelik sergilendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon öncesinde düzenlediğimiz kahvaltı programında yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelerek değerlendirme ve bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Fenerbahçe'mize yakışır projeler ve birlik ruhuyla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak adına verimli bir istişare ortamı oluşturduk."

Şampiyonluk temennisi

Toplantının sonunda programa katılan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilirken, yeni sezonun Fenerbahçe camiası için sağlık, başarı ve şampiyonluklarla dolu geçmesi temennisinde bulunuldu.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği'nin sezon boyunca taraftarları bir araya getirecek çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.