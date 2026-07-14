ESKİ milli futbolcu Nihat Kahveci'nin Sarıyer'de eşiyle yaşadığı tartışma sonrası karıştığı olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kahveci'nin, olayın ardından aracıyla park halindeki bir otomobile çarptığı ve yapılan alkol kontrolünde 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre Nihat Kahveci ile eşi F.S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından F.S.K. işletmeden ayrılırken, Kahveci de otomobiliyle mekândan uzaklaştı.

Kısa süre sonra kaza yaptı

İşletmeden ayrıldıktan kısa süre sonra cadde üzerinde seyreden Nihat Kahveci, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Kahveci'nin 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşinden darp, tehdit ve hakaret iddiası

Kaza sonrası yürütülen soruşturmada F.S.K., polis ekiplerine verdiği ifadede eşiyle işletmede tartıştıklarını, Nihat Kahveci'nin kendisini darbettiğini, ayrıca tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

Bu iddialar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eski milli futbolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Savcılıkta ifadesi alınan Nihat Kahveci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenilirken, darp iddiası ve trafik kazasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.