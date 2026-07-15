Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle bilinen Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı estetik işlemin yol açtığı komplikasyonlar sebebiyle acil olarak yeniden ameliyata alındı. Yüksek ateş ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran fenomenin, eski operasyon bölgesinde enfeksiyon tespit edildiği aktarıldı.

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından paylaşım yapan Bilic, enfekte olan bölgedeki dolgu maddesinin ve iltihabın doktorlar tarafından temizlendiğini açıkladı. Daha önce bölgesel olarak uygulattığı "Aquafilling" maddesinin hızlı kilo kaybı sonrası vücuduna dağılması nedeniyle fenomen, geçtiğimiz yıl da peş peşe beş kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

AQUAFİLLİNG KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Estetik cerrahide geçmiş yıllarda sıkça tercih edilen sıvı dolgu maddelerinin zamanla vücut içinde yer değiştirmesi, doku içine sızması ve geç dönem enfeksiyonlara yol açması bilinen tıbbi riskler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür komplikasyonların tekrarlayan cerrahi müdahaleler gerektirebildiğini belirtiyor.

DURUMUNUN AĞIRLAŞTIĞI İDDİALARI DOĞRULANMADI

Ameliyat haberinin ardından sosyal medya platformlarında Bilic'in sağlık durumunun kötüye gittiğine dair çeşitli iddialar öne sürüldü. Söz konusu paylaşımlarda, fenomenin yeniden hastaneye kaldırıldığı ve şehir dışından gelecek uzman bir cerrah tarafından tekrar ameliyat edileceği iddia edildi. Ancak bu iddialara ilişkin Danla Bilic cephesinden veya tedavisini yürüten sağlık ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.