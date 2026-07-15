Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 15-18 Temmuz tarihleri arasında Antalya ve çevresinde hava sıcaklıklarının 36 ila 41 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Aynı dönemde bağıl nem oranının ise yüzde 10 ila 20 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ile düşük nemin birleşmesinin orman yangınlarının hızla yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Uyarı 18 Temmuz'a kadar geçerli

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre uyarı, 15 Temmuz 2026 saat 10.30 itibarıyla yürürlüğe girerken, 18 Temmuz 2026 saat 20.00'ye kadar geçerliliğini koruyacak.

Yetkililer, bu süreçte özellikle ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, en küçük ihmalin büyük yangınlara neden olabileceğini vurguladı.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Meteoroloji ve ilgili kurumlar, yangın riskini azaltmak amacıyla vatandaşların açık alanlarda ateş yakmaması, anız yakmaktan kaçınması, sigara izmaritlerini doğaya atmaması ve cam şişe gibi güneş ışığını yansıtarak yangına sebep olabilecek atıkları çevrede bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca ormanlık alanlarda duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ya da ilgili kurumlara ihbarda bulunulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Alanya'da da risk yüksek

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Alanya'da da uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın etkisini daha fazla hissettireceğini belirtiyor. Düşük nem ve zaman zaman etkili olabilecek rüzgarın, olası yangınların kısa sürede geniş alanlara yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Yetkililer, vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de doğal yaşamın korunması adına uyarılara titizlikle uymalarını isterken, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı davranmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.