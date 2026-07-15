Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde birlikte görüntülendi. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, çiftin yürüyen merdivenlerdeki samimi anları kameralara yansıdı.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Deniz, yeni ilişkisini bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. İkili, alışveriş sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, kameraları fark etmelerine rağmen rahat hareketlerini sürdürdü. Müzisyen Nasuhoğlu'nun Deniz'i yanağından öptüğü anlar da objektiflere takılan detaylar arasında yer aldı.

EYLÜL 2025'TEKİ AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ İLİŞKİ

Başarılı oyuncu, daha önce yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı. Kamuoyunda evlilik haberleriyle gündeme gelen bu ilişki, Eylül 2025'te noktalanmıştı. Yaşanan ayrılığın ardından Deniz'in hayatında yeni bir sayfa açtığı bu görüntülerle netlik kazandı.

MÜZİSYEN VE OYUNCU BİRLİKTELİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alternatif Türk müziği sahnesinin üretken isimlerinden olan Birkan Nasuhoğlu, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle tanınıyor. Dilan Çiçek Deniz'in televizyon ve sinema sektöründeki yoğun kariyeri ile Nasuhoğlu'nun müzikal üretimleri, ikilinin sanat dünyasındaki ortak paydası olarak değerlendiriliyor. Çiftin ilişkilerini ne ölçüde kamuoyu önünde yaşayacağı ise magazin basını tarafından yakından takip ediliyor.