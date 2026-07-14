SOSYAL medya fenomeni Danla Bilic'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Daha önce Aquafilling dolgusu nedeniyle birçok kez operasyon geçiren Bilic'in yeniden ameliyat olduğu öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi.

Milyonlarca takipçisi bulunan fenomen isim, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun neden olduğu sağlık problemleri nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor. Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda da söz konusu dolgunun vücudunda ciddi komplikasyonlara yol açtığını ve bu nedenle birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

Bir kez daha ameliyat oldu

Edinilen bilgilere göre Danla Bilic, Aquafilling dolgusunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından yaptığı paylaşım, takipçileri arasında endişeye neden olurken, sosyal medyada sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddia dolaşıma girdi.

"Durumu kritik" iddiası doğrulanmadı

Ameliyat haberinin ardından sosyal medyada Danla Bilic'in sağlık durumunun kritik olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Danla Bilic veya yakın çevresi tarafından, haberin hazırlandığı ana kadar sağlık durumunun kritik olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Gözler Danla Bilic'ten gelecek açıklamada

Fenomen ismin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip edilirken, hayranları Danla Bilic'ten veya ekibinden yapılacak açıklamayı bekliyor.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, Danla Bilic'in ameliyat geçirdiği bilinirken, sağlık durumuna ilişkin net ve resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor.