Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bu hafta başında katıldığı yapay zeka ve çocuk güvenliği konulu konferansta yaptığı açıklamalarla küresel çapta tartışma yarattı. Aktarılan bilgilere göre Frederiksen, dijital platformların gençlere verdiği zararın toplum tarafından halen tam olarak anlaşılamadığını belirterek, sosyal medya kullanımını sigara bağımlılığı ile karşılaştırdı.

Başbakanın etkinlikte kaydedilen ve hızla yayılan konuşmasında, sosyal medyanın barındırdığı tehlikelerin kritik bir seviyeye ulaştığı vurgulandı. Birçok yetişkinin ve ebeveynin bu durumu hafife aldığını savunan Frederiksen, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklerin boyutuna dikkat çekti.

"SİGARAYI TERCİH EDERDİM" ÇIKIŞI

Konferans sırasında katılımcılara hitap eden Frederiksen, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dair çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Başbakan, "Bugün küçük çocuklarım olsaydı sosyal medyada olmalarındansa sigara içmelerini tercih ederdim. Ama ben başbakanım o yüzden bunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Bu sözler, dijital platformların denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Frederiksen'in açıklamalarına göre, teknoloji devleri genç kullanıcıları ekran başında tutmak için özel sistemler geliştiriyor. Bu algoritmalar, çocukları uzun süre platforma bağlayarak hem zihinsel gelişimlerini hem de genel sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilecek içeriklere maruz bırakıyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR NEDEN RİSKLİ GÖRÜLÜYOR?

Dünya genelinde uzmanlar, sosyal medya algoritmalarının genç beyinlerde dopamin döngüleri yaratarak tıpkı kimyasal maddeler gibi bağımlılık yapabildiğini belirtiyor. Başbakanın sigara benzetmesi de doğrudan bu algoritmik manipülasyonun çocukların iradesi dışında gerçekleşmesine dayanıyor. Dijital güvenlik savunucuları, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korunması için teknoloji şirketlerine yönelik yasal düzenlemelerin artırılması gerektiğini savunuyor.