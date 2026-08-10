Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Ücretsiz Girişli Halk Plajları Projesi kapsamında, Antalya kıyılarındaki tesisler yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi oldu. Bakanlık verilerine göre, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki halk plajları toplam 2.989.123 ziyaretçiye ulaştı.

Bu ziyaretlerin büyük bir çoğunluğu Akdeniz sahillerinde gerçekleşti. Antalya sınırları içerisinde hizmet veren Beldibi-1 Bahçecik, Beldibi-3 Çifteçeşmeler, Belek, Ilıca, Kadriye, Kemer Çamyuva, Küçük Çaltıcak, Lara, Manavgat, Side, Sorgun ve Tekirova halk plajları tek başına 2.092.386 kişiyi ağırladı. Şezlong, şemsiye hizmetleri ve uygun fiyatlı yiyecek seçenekleri sunan bu tesisler, 2026 yaz sezonunun en hareketli noktalarından biri haline geldi.

EGE BÖLGESİ İLE ANTALYA ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Açıklanan rakamlar incelendiğinde, Akdeniz ve Ege kıyıları arasındaki ziyaretçi dağılımı turizm dinamiklerini ortaya koyuyor. Aynı dönemde Ege Bölgesi'nde hizmet veren halk plajlarında toplam 896.737 ziyaretçi kaydedildi. Antalya'daki tesislerin Ege'deki plajlara kıyasla iki kattan fazla ziyaretçi çekmesi, bölgenin yaz turizmindeki yoğunluğunu istatistiksel olarak teyit etti.

YENİ HALK PLAJLARI NERELERE AÇILACAK?

Mevcut durumda Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 20 noktada ücretsiz hizmet veren halk plajı ağının yıl sonuna kadar genişletilmesi hedefleniyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da planlanan 3 yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki halk plajı sayısı 23'e yükselecek.