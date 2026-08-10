Hava durumu tahminlerine göre, 11 Ağustos Salı günü Antalya ve ilçelerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek. Gün boyunca yağış beklenmeyen bölgede, hava koşullarının parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kent merkezinde en düşük sıcaklık 27 derece olarak ölçülürken, gün içinde bu değerin 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bölge genelindeki en yüksek sıcaklık ise merkez ilçelerden Kepez'de yaşanacak. Kepez'de termometrelerin 41 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN SICAKLIK DEĞERLERİ NELER?

Açıklanan verilere göre Aksu ve Serik'te sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Döşemealtı ve Demre'de 38, turizm merkezleri olan Finike, Kaş ve Kemer'de ise 37 derecelik sıcaklıklar bekleniyor. Manavgat ve Kumluca'da termometreler 36 dereceyi gösterirken, Alanya ve Elmalı'da en yüksek sıcaklığın 35 derece olacağı aktarıldı.

Daha yüksek kesimlerde yer alan Akseki ve Korkuteli'nde az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte 34 derecelik hava sıcaklığı öngörülüyor. Antalya'nın en serin noktalarından biri olan Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise sıcaklıkların 17 ile 27 derece arasında değişeceği duyuruldu.

YÜKSEK SICAKLIKLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Halk sağlığı uzmanları, özellikle kıyı şeridinde yer alan Alanya gibi ilçelerde 35 dereceyi bulan sıcaklıklara yüksek nem oranının da eklenmesiyle hissedilen sıcaklığın çok daha bunaltıcı olabileceğini belirtiyor. Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle ve öğleden sonra saatlerinde, açık alanda çalışanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların doğrudan güneşe maruz kalmaması büyük önem taşıyor.

Turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı bölgede, hem yerel halkın hem de tatilcilerin sıcak çarpmalarına karşı bol sıvı tüketmesi tavsiye ediliyor. Hafta boyunca yüksek seyredecek olan sıcak hava dalgasının, tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu kıyı kesimlerinde yakından takip edildiği bildirildi.