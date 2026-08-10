Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli CLIMAAX-MUHIR

Projesi kapsamında önemli bir temasa ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Küresel Isıdan Sorumlu Üst Yöneticisi Dr. Eleni Myrivili, kentin iklim değişikliğine uyum çalışmalarını ve hazırlık aşamasındaki Antalya Isı Eylem Planı'nı incelemek üzere kente geldi. Ziyaret sırasında kurakçıl peyzaj ve pasif serinletme uygulamaları sahada değerlendirildi.

Planın gönüllü danışmanı ve eş baş editörü olarak görev alan Dr. Myrivili, süreci baş danışman Prof. Dr. Murat Türkeş ve uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile birlikte yürütüyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen teknik toplantıda, aşırı sıcak risk haritaları ve kırılgan gruplara yönelik stratejiler ele alındı. Yetkililerin aktardığına göre, projenin temel hedefi uluslararası bilimsel altyapıyı yerel ihtiyaçlarla buluşturmak.

AKDENİZ KENTLERİ İÇİN ÖRNEK MODEL

Toplantıya başkanlık eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, kentin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Hacıoğlu, bilimsel destekle uluslararası standartlara taşınan planın, Akdeniz havzasındaki diğer şehirler için de aktarılabilir bir modele dönüşeceğini açıkladı. Bu vizyon, bölgedeki tüm yerel yönetimler için yeni bir yol haritası sunuyor.

ALANYA VE BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Aşırı sıcak dalgalarının giderek daha sık yaşandığı Akdeniz çanağında, Antalya merkezli bu eylem planının olası yansımaları Alanya gibi turizm odaklı ilçeler tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık stresine karşı geliştirilecek pasif serinletme ve kurakçıl peyzaj stratejilerinin, Alanya'nın altyapı ve turizm planlamalarına da entegre edilebilecek pratik çözümler sunması bekleniyor.