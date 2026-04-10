İRLANDA'DAKİ Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmada, D vitamini düzeylerinin beyin sağlığı üzerinde sanılandan daha önemli rol oynayabileceği vurgulandı. Araştırma kapsamında, ortalama 39 yaşında ve demans belirtisi bulunmayan 793 yetişkinin kanındaki D vitamini değerleri ölçüldü. Yaklaşık 16 yıl sonra katılımcıların beyin taramaları yapılarak Alzheimer ile ilişkili tau ve amiloid beta protein düzeyleri incelendi. Çalışmada, orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip bireylerde, ilerleyen yıllarda Alzheimer ile bağlantılı biyobelirteçlerin daha düşük düzeylerde görülebileceği belirlendi. Araştırmanın yazarlarından Martin David Mulligan, yüksek D vitamini seviyelerinin beyinde tau birikimine karşı koruyucu olabileceğine işaret etti. Öte yandan araştırmacılar, bulguların, yalnızca bir bağlantı ortaya koyduğunu, D vitamininin tau seviyelerini doğrudan azalttığını ya da demans riskini düşürdüğünü kanıtlamadığını aktardı. Çalışmanın detaylarına, Neurology Open Access dergisinde yer verildi.
D Vitamini ile Alzheimer arasında dikkat çeken bağlantı
Uluslararası araştırmada, orta yaşlarda daha yüksek D vitamini düzeyine sahip olmanın, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili bulguların daha düşük seviyelerde görülmesiyle bağlantılı olabileceği belirtildi
İçeriği Görüntüle
Kaynak: MYNET
Yorumlar
Trend Haberler
