31 Mart seçimlerinde 74 yıl sonra gelen zaferin ardından yaşanan gelişmeleri "irade gaspı" olarak nitelendiren Coşar, "Saray’a koşup boyun eğenler tarihin kara sayfalarında yer alacak" dedi.

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Serik Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesinin ardından sessizliğini bozdu. Coşar, partinin tüm kademelerinin büyük bir özveriyle kazandığı belediyenin, seçmen iradesine aykırı hamlelerle sarsılmasına sert tepki gösterdi.

​74 YILLIK ZAFERE VE ALIN TERİNE VURGU

​Milletvekili Coşar, Serik’te 31 Mart 2024’te elde edilen başarının arkasında büyük bir emek olduğunu hatırlattı. İlçe örgütünden kadın ve gençlik kollarına kadar herkesin mahalle mahalle, köy köy çalışarak bu sonucu aldığını belirten Coşar, şu ifadeleri kullandı:

​"Partimize verilen oylarla seçilip milletin iradesini gasp edip saraya koşup boyun eğenleri tarih en kötü şekilde yazacaktır."

​Açıklamasında yerel yönetimlere yönelik operasyonları ve baskıları "yargı darbesi" olarak nitelendiren Coşar, bu süreçte geri adım atmayanların tarihe geçeceğini savundu. 19 Mart tarihinde yaşanan hukuki süreçlere atıfta bulunarak, hukuksuz saldırılara karşı boyun eğmeyen yol arkadaşlarını selamladı.

​GELECEK SEÇİMLER İÇİN KARARLILIK SÖZÜ

​Serik’te CHP’nin birinci parti olduğunun altını çizen Aliye Coşar, yaşanan bu siyasi kırılmanın partinin gücünü azaltmayacağını, aksine mücadele azmini artıracağını belirtti. Coşar, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

​"Önümüzdeki ilk seçimde yine aynı başarıyı göstereceğimizden hiç kuşkumuz yok; tarih kaçanları değil, direnenleri ve mücadele edenleri yazacaktır."

