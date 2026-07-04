Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda yer alan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katında saat 23.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre, patlamanın ardından dairede yangın başlarken, binanın ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan üç kişi ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren diğer iki yaralının sağlık durumunun takip edildiği ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KAYMAKAM ERTEN'DEN DOĞAL GAZ VURGUSU

Olay yerine gelerek arama kurtarma ve söndürme çalışmalarını bizzat takip eden Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, ilk bulgulara dair kamuoyunu bilgilendirdi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini açıklayan Erten, binada toplam 89 vatandaşın yaşadığını belirtti. Güvenlik gerekçesiyle apartmanın geçici olarak tamamen boşaltıldığını aktaran Kaymakam Erten, tahliye edilen bina sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

BİNA TAHLİYELERİNDE HANGİ ADIMLAR İZLENİYOR?

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bu tür şiddetli patlamalarda, AFAD ve itfaiye ekipleri öncelikle ana akım hatlarını keserek ikincil bir felaketi önlemeyi hedefliyor. Özellikle dış cephe duvarlarının yıkıldığı vakalarda, taşıyıcı kolonların aldığı hasar oranının resmi olarak tespiti yapılana kadar, tahliye edilen bina sakinlerinin yapıya tekrar girmesine kesinlikle izin verilmiyor. Adalet Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma ve detaylı hasar tespit çalışmalarının ardından binanın yapısal güvenliği hakkında nihai raporun hazırlanması bekleniyor.