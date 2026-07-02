Olay, saat 13.40 sıralarında Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecindeki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi, konuşmak üzere parkta bir araya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Boğazından Bıçakladı

Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında taşıdığı bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Ancak Adil Beysi, koşarak yakındaki ormanlık alana kaçtı.

Vatandaşlar Seferber Oldu

Kanlar içinde yere yığılan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boynuna tampon uygularken, olay yerine yakın bulunan zabıta personeli de sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardımda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Damla Beysi'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kaçan Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan Adil Beysi, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.