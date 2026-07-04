Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalar için hazırlanan ücretsiz ilaç ve preparat destek paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, sigarayı bırakmak isteyen toplam 1 milyon vatandaş bu sağlık hizmetinden bedelsiz olarak yararlanabilecek.

Kararın öne çıkan en önemli detayı, destekten faydalanmak için herhangi bir sosyal güvence şartının aranmaması oldu. Sigorta koluna bağlı olmayan vatandaşlar da dahil olmak üzere herkes, tütün bağımlılığından kurtulmak için sunulan bu imkana eşit şekilde erişim sağlayabilecek. Söz konusu ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek ülke genelindeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda hastalara sunulacak tedavi ürünlerinin tam listesi de kararla birlikte netlik kazandı. İlgili sağlık kuruluşlarında hastalara; nikotin replasman preparatları, Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlar herhangi bir ücret talep edilmeden teslim edilecek.

ÜCRETSİZ İLAÇLARA NASIL BAŞVURULACAK?

Sigara bağımlılığından kurtulmayı hedefleyen vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için doğrudan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerine başvurması gerekiyor. İlaçların tedariki, hastalara dağıtımı ve tedavi sürecinin takibiyle ilgili tüm planlama doğrudan Sağlık Bakanlığı yetkisinde yürütülecek. Vatandaşlar, hastanelerdeki ilgili polikliniklerde hekim kontrolünden geçtikten sonra uygun görülen ilaçlara doğrudan erişebilecek.