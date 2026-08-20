Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında toplanan akademik başvuruların sayısal verileri açıklandı. Sürece Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamı katılırken, ulusal ve uluslararası kurumlardan toplam 3 bin 373 proje, araştırma ve etkinlik önerisi sunuldu.

YÖK verilerine göre, 2 bin 767 farklı katılımcının yer aldığı süreçte en büyük ilgiyi araştırma, teknoloji ve inovasyon projeleri gördü. Bu alanda 1670 başvuru kaydedilirken; etkinlik ve çalıştaylar için 867, COP31 öncesi farkındalık çalışmaları için 490, uluslararası akademik işbirliği için 180 ve üniversite-sanayi işbirliği için 166 öneri dosyası kurula teslim edildi.

COP31 İÇİN 10 ÖNCELİKLİ TEMA BELİRLENDİ

Sunulan projelerin değerlendirme aşamasında zirvenin 10 öncelikli teması temel alınacak. Bu temalar arasında sıfır atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, iklim eylemini güçlendirmek, Rio sinerjisi ve dayanıklı sağlık sistemleri gibi başlıklar bulunuyor.

PROJELERİN YARISI TEKNOLOJİ ODAKLI

İklim değişikliğiyle mücadelede akademik dünyanın sunduğu 3 bin 373 başvurunun yaklaşık yarısının doğrudan araştırma ve teknoloji geliştirme odaklı olması, üniversitelerin somut teknolojik çözümlere yöneldiğini gösteriyor. Gelen veriler, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde yerli inovasyon kapasitesini artırma stratejisinin akademik düzeyde geniş bir karşılık bulduğuna işaret ediyor.

Başvuru sürecini değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, 208 üniversitenin bilimsel birikimini uluslararası çevrelerin katkısıyla güçlü bir işbirliği platformuna dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Özvar, Türkiye'nin bu alandaki akademik ve teknolojik yetkinliğini görünür kılarak, elde edilen teorik birikimi uygulanabilir somut çıktılara dönüştürmek istediklerini vurguladı.