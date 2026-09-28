Siber suçlarla mücadele kapsamında 21-27

Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinin sonuçları açıklandı. Yetkili birimler tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında, suç teşkil eden içeriklere sahip yüzlerce internet sitesine yaptırım uygulandı.

Paylaşılan verilere göre, bir hafta içinde toplam 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi mercek altına alındı. Tespit edilen adreslerden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 ve müstehcen içerik barındıran 70 site Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime kapatıldı.

ÇANKAYA'DAKİ DOLANDIRICILIK OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Aynı dönemde faili meçhul siber olayların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar da sonuç verdi. Çankaya ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık vakası, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı. Suçu işlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığı aktarıldı.

SİBER GÜVENLİK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle oltalama (phishing) yöntemiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı internet kullanıcılarının dijital güvenlik tedbirlerini artırması büyük önem taşıyor. Kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin şüpheli platformlarda paylaşılmaması, siber mağduriyetlerin önüne geçilmesinde temel adım olarak değerlendiriliyor.