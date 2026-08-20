Antalya'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde konaklama sektörü ile gece hayatı arasındaki denge giderek bozuluyor. Sektör temsilcilerinin bildirdiğine göre, sabahın erken saatlerine dek süren yüksek sesli eğlenceler, tatilcilerin bölgedeki otel ve pansiyonlardan uzaklaşmasına yol açtı. Dinlenmek amacıyla gelen turistlerin gürültü nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettiği veya daha sakin bölgelere yöneldiği aktarıldı.

Tarihi sokakları ve butik işletmeleriyle öne çıkan bölge, son dönemde gündüzleri beklenen ziyaretçi yoğunluğuna ulaşamazken gece saatlerinde on binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu durum, bölgede faaliyet gösteren konaklama tesisleri için ciddi bir handikap yaratıyor. İşletmecilerin aktardığına göre, misafirler rezervasyon öncesi bölgenin gece hayatını araştırıyor ve ses kirliliği endişesiyle farklı alternatiflere yöneliyor.

130 İŞLETME İÇİN EKONOMİK RİSK

Kaleiçi'nde konaklama hizmeti veren yaklaşık 130 otel ve pansiyonun bu tablodan doğrudan etkilendiği ifade ediliyor. Doluluk oranlarının işletme gelirleri için kritik olduğu sezonda yaşanan iptaller, tesislerin mali yükünü artırıyor. Tesis sahipleri, mevcut gürültü sorununun çözülmemesi halinde bazı yerlerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

GÜRÜLTÜ SORUNU TURİZMİ NASIL ETKİLİYOR?

Antalya merkezindeki bu gelişme, Akdeniz genelinde eğlence ve konaklama alanlarının iç içe geçtiği bölgeler tarafından da yakından takip ediliyor. Uzun vadede tarihi alanların sadece günübirlik ziyaret edilen ve gece konaklaması için tercih edilmeyen destinasyonlara dönüşme riski bulunuyor. Konaklama sektörü temsilcileri, kültürel miras ile gece hayatı arasında sürdürülebilir bir denge kurulmasının bölgesel turizm açısından zorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Konaklama tesislerinin yanı sıra çevredeki restoran ve hediyelik eşya dükkanları da turist profilindeki bu değişimden olumsuz etkileniyor. Bölgedeki esnaf ve işletmeciler, gürültü denetimlerinin artırılmasını ve tarihi dokuya uygun, dengeli bir turizm politikasının hayata geçirilmesini talep ediyor.