Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ve Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı yeni araştırma, Türkiye genelinde bireylerin 24 saatlik bir gün içinde faaliyetlere ayırdıkları ortalama süreyi ortaya koydu. Veriler, medeni durumun günlük yaşam pratikleri üzerindeki etkisini net bir şekilde gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, ülke genelinde her iki grubun da en çok zaman ayırdığı eylem uyku oldu. Evli bireyler günde ortalama 8 saat 44 dakika uyurken, hiç evlenmeyenler olarak sınıflandırılan bekarlarda bu süre 9 saat 5 dakika olarak kaydedildi.

EĞİTİM VE HOBİDE BEKARLAR ÖNDE

Günlük aktiviteler incelendiğinde, bekar bireylerin kişisel gelişime ve eğlenceye daha fazla vakit ayırdığı görüldü. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara yalnızca 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakika olarak hesaplandı. Benzer şekilde, spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika, bekarlar ise 18 dakika harcadı.

Medeni duruma göre en keskin ayrışma eğitim alanında yaşandı. Bekar bireyler gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken, evlilerde bu süre sadece 1 dakika ile sınırlı kaldı. İstihdam tarafında ise evliler 2 saat 35 dakika, bekarlar 2 saat 24 dakika çalışmaya vakit ayırdı.

EVLİLERİN VAKTİ NEREYE GİDİYOR?

Evli bireylerin zaman çizelgesinde hane içi sorumlulukların ve pasif dinlenmenin ağırlığı dikkat çekiyor. Hane halkı ve aile bakımı için evliler günlük 3 saat 12 dakika harcarken, bekarlarda bu süre 1 saat 3 dakikada kaldı. Pasif dinlenme olarak değerlendirilen televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme kategorisine evliler 2 saat 1 dakika, bekarlar ise 1 saat 34 dakika ayırdı. Ayrıca evlilerin gönüllü işler ve toplantılar için ayırdığı 48 dakikalık süre, bekarların 13 dakikalık süresini geride bıraktı.

İSTATİSTİKSEL ARKA PLAN: FARKIN TEMEL NEDENİ NE?

TÜİK verilerindeki bu keskin ayrışmanın temelinde demografik yaş dağılımı ve hane yapısı yatıyor. Bekarların eğitime ayırdığı sürenin yüksek olması, bu grubun önemli bir kısmının öğrenci veya genç yetişkin nüfustan oluşmasıyla açıklanıyor. Öte yandan evlilik kurumuyla birlikte gelen ortak yaşam ve çocuk bakımı gibi unsurlar, evli bireylerin hane halkı bakımına ayırdığı süreyi kaçınılmaz olarak artırıyor.