Şarkıcı Soner Arıca, ailesinde yaşanan üst üste kayıplarla zor günler geçiriyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 95 yaşındaki annesi Altun Arıca'nın vefatının ardından, sanatçının dayısı Kadir İnanır'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.

CENAZE TÖRENİ FATSA'DA YAPILDI

Yerel kaynaklara göre, Altun Arıca için Fatsa ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Altun Arıca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi. Cenaze töreni sırasında Soner Arıca ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti.

AİLENİN SANAT VE SPOR GEÇMİŞİ BİLİNİYOR MU?

Arıca ve İnanır aileleri, Türkiye'nin sanat ve spor camiasına kazandırdıkları isimlerle tanınıyor. Hayatını kaybeden Altun Arıca, sinema oyuncuları Kadir İnanır ve Levent İnanır'ın ablası olmasının yanı sıra, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca ile şarkıcı Soner Arıca'nın da annesiydi. Bu aile bağları, üst üste yaşanan kayıpların kamuoyundaki önemini artırıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Annesini toprağa verdikten kısa bir süre sonra dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Soner Arıca, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından açıkladı. Sanatçı, paylaştığı mesajda, "Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.