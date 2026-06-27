Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, yapılan düzenlemeyle Türk vatandaşı olmayan kişilerin uzaktan kimlik tespiti ve bankacılık işlemlerine yönelik kurallar yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında, yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik doğrulaması, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliğine sahip pasaportlarla yapılabilecek. Özel eğitimli personel tarafından yürütülecek görüntülü görüşme sürecinde, pasaportun yongasındaki bilgiler ile belgedeki veriler eşleştirilecek. Bu doğrulamanın sağlanamaması durumunda ilgili kişiyle finansal iş ilişkisi kurulamayacak.

ADRES TEYİDİ OLMAYANA NAKİT ÇEKİMİ YASAK

Yeni tebliğdeki en kritik kural adres doğrulama zorunluluğu oldu. Uzaktan kimlik tespiti yapılan yabancı müşterilerin adres bilgilerinin en geç üç ay içinde teyit edilmesi gerekecek. Bu işlem; yerleşim yeri belgesi veya işlem tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz faturası gibi resmi evraklarla gerçekleştirilecek. Adres teyidi süreci tamamlanmadan söz konusu hesaplardan hiçbir şekilde para transferi veya nakit çekim işlemi yapılamayacak.

YENİ DÜZENLEME YABANCI MÜŞTERİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uygulamaya alınan bu kurallar, Türkiye'de uzaktan banka hesabı açmak isteyen yabancıların mutlaka çipli pasaport kullanmasını ve fiziki adreslerini resmi aboneliklerle belgelemesini zorunlu kılıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, riskli olarak belirlenen ülkelerin vatandaşları pasaportla uzaktan kimlik tespiti yönteminden yararlanamayacak. Ayrıca müşteri kabulü yapılan kişilerin hesaplarına yalnızca yurt dışındaki kendi adlarına kayıtlı hesaplardan para gönderilebilecek ve para çıkışları da yine sadece kendi hesaplarına yapılabilecek.

Kimlik doğrulama işlemini yapan kişinin ilerleyen süreçte Türk vatandaşlığına geçmesi veya vergi mükellefiyeti tesis etmesi durumunda, yeni kimlik kartı veya vergi kimlik numarası banka sistemine elektronik ortamda entegre edilecek. Yükümlü finansal kuruluşlar, müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde oluşturdukları prosedürleri ve her üç aylık dönemin son ayında istatistiki bilgileri MASAK'a bildirmekle görevli olacak.