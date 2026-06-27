Alanya'da yaz aylarında kendini gösteren yüksek sıcaklıklar, orman yangını tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde yaşanabilecek olası felaketlere karşı kamuoyuna kritik uyarılarda bulundu.

Üreticilere ve bölge halkına seslenen Göktepe, doğaya bırakılan atıkların büyük risk taşıdığını bildirdi. Özellikle ormanlık bölgelerde ateş yakılmaması, mangal yapılmaması, sigara izmariti ve cam şişe gibi materyallerin çevreye atılmaması gerektiği vurgulandı.

TARIMSAL FAALİYETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarla ve bahçe bakımı yapan çiftçilerin de ekstra özen göstermesi gerekiyor. Göktepe'nin aktardığına göre, tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan ve kıvılcım çıkarma potansiyeli olan ekipmanlar yangınlara davetiye çıkarabiliyor. Göktepe, ufak bir hatanın binlerce dönüm yeşil alanı, yaban hayatını ve yılların emeğini küle çevirebileceğine dikkat çekti.

RİSKLİ BÖLGELERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Alanya'nın coğrafi yapısı gereği orman sınırlarına yakın konumlanan tarım arazileri, olası bir alevlenmede doğrudan tehdit altında kalıyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle kuru otların bulunduğu noktalarda cam kırıklarının mercek görevi görerek yangın başlatma ihtimaline karşı arazilerin düzenli temizlenmesini ve risk barındıran atıkların toplanmasını öneriyor.

Herhangi bir duman veya alev fark edilmesi durumunda vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi hayati önem taşıyor. Göktepe, ormanların geleceğin teminatı olduğunu hatırlatarak herkesi ortak mirası korumaya davet etti.