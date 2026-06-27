İŞLETMENİN açılışına CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta vatandaşlara ücretsiz döner ikramında bulunulurken, işletme önünde uzun kuyruklar oluştu. İşletme sahibi Mesut Deveci, 2008 yılından bu yana döner sektöründe hizmet verdiklerini belirterek, Alanya'daki yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Deveci, "2008 yılından beri bu sektörde hizmet veriyoruz. Bugün 4'üncü şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza tüm Alanya halkını davet ettik. Vatandaşlarımızla bu heyecanı paylaşmak istedik. Açılışa özel yaklaşık 150 kilo döner hazırladık ve ücretsiz olarak ikram ettik. Kendi lezzetimize güveniyoruz. Herkesi yeni işletmemize gelerek lezzetlerimizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler işletmeyi gezerek yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Senem Döner'in yeni şubesi, Hatay usulü döner lezzetini Alanyalılarla buluşturmaya devam edecek.(Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR