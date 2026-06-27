Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan doğa harikası Tortum Şelalesi, yalnızca turistleri değil, bir annenin azim dolu yaşam mücadelesini de ağırlıyor. Çağlayan Mahallesi sakinlerinden Hanım Güngör, nakliyeci eşi İsmail Güngör'e (66) destek amacıyla açtığı küçük işletmede yıllarca gözleme pişirerek ailesinin geçimine büyük katkı sundu. Bu emek, beş çocuğundan üçünün mühendislik fakültesinden mezun olmasıyla taçlandı.

Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar mesai harcayan Güngör, çevresindeki olumsuz eleştirilere kulak asmadan çalışmayı sürdürdü. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki oğlu Rıdvan maden mühendisi olurken, 31 yaşındaki Mustafa ve 26 yaşındaki kızı Selfinaz makine ve maden mühendisliği alanlarında eğitimlerini tamamladı. Diğer iki çocuğunu ise evlendiren fedakâr anne, çocuklarının geleceği için verdiği mücadeleden gurur duyuyor.

"SİZİ KAMYONA BİNDİRMEYECEĞİM"

İş yerini ilk açtığı dönemde çevresindeki bazı kişilerin kendisine 'Evine gidip otursana' şeklinde tepki gösterdiğini aktaran Hanım Güngör, pes etmediğini belirtti. Güngör, "Sabah 07.00'den gece 24.00'e kadar çalıştım. Evde kalsam huzursuz oluyordum. Babaları kamyonla nakliyecilik yapıyordu. Ben onlara 'Sizi kamyona bindirmeyeceğim, okutacağım' dedim. Evlatlarım beni hiç üzmedi, onlardan çok razıyım" ifadelerini kullandı.

KIRSAL TURİZM KADIN GİRİŞİMCİLERİ NASIL DESTEKLİYOR?

Türkiye genelinde Tortum Şelalesi gibi yerel turizm destinasyonları, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için önemli birer mikro girişimcilik alanı oluşturuyor. Uzman değerlendirmelerine göre, turistik bölgelerin çevresinde kurulan yöresel lezzet ve el emeği tezgâhları, aile ekonomisine doğrudan katkı sağlarken, kırsal kalkınmada ve çocukların eğitim masraflarının karşılanmasında kritik bir rol oynuyor.

KADINLARA ÇALIŞMA TAVSİYESİ

Erzurum'da katıldığı yemek yarışmalarında kazandığı tam altını boynunda taşıyan ve madalyalarını gururla iş yerine asan Güngör, hemcinslerine de ilham veriyor. Kadınların istedikleri her şeyi en güzel şekilde başarabileceğini vurgulayan başarılı girişimci, kadınlara önce kendilerine, ardından da eşlerine güvenmeleri yönünde tavsiyede bulundu.