Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, ikinci el teknolojik cihazların satışında tüketici hakları ve piyasa standartları yeniden belirlendi.

En dikkat çeken değişiklik, cayma hakkının kapsamının genişletilmesi oldu. Bakanlık açıklamasına göre, daha önce sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan 14 günlük şartsız iade hakkı, artık fiziki mağazalardan alınan yenilenmiş ürünleri de kapsayacak. Tüketiciler, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönerek cihazı iade edebilecek.

YENİLENEN CİHAZLARIN SİCİLİ NASIL SORGULANACAK?

Tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi için Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden her cihaza özel dijital sicil kaydı oluşturulacak. Alıcılar; satın alacakları cihazda hangi parçaların değiştirildiğini, uygulanan işlemleri ve kayıp veya çalıntı durumunu bu sistemden ürün sertifikalarıyla birlikte kontrol edebilecek. Öte yandan cep telefonu, tablet, akıllı saat, modem ve oyun konsollarından oluşan yenileme ekosistemine televizyonlar da dahil edildi.

YENİLEME MERKEZLERİNE 100 MİLYON LİRA ŞARTI

Piyasadaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yenileme merkezleri için aranan asgari sermaye tutarı 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı. Yönetmeliğe aykırı davranan ve tüketici mağduriyetine yol açan merkezlerin yetki belgeleri kurulan komisyon kararıyla iptal edilecek. Belgesi iptal edilen işletmelere 1 yıl boyunca yeni yetki verilmeyecek.

Bugüne kadar 1,6 milyon elektronik cihazın yenilenerek piyasaya kazandırıldığını aktaran yetkililer, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan yüzde 1'lik KDV oranı ve taksit imkanlarının suiistimalleri önleyecek yeni kontrol mekanizmalarıyla devam ettiğini bildirdi. Yeni kurallarla elektronik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.