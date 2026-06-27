Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına karşı yasal yaptırımları hatırlatan kapsamlı bir uyarı yayımladı. "Antalya Yanmasın" sloganıyla paylaşılan duyuruda, yangına sebep olan kişilerin müebbet hapse varan cezalarla yargılanacağı bildirildi.

İHMAL VE DİKKATSİZLİĞİN CEZASI NE KADAR?

Bakanlık açıklamasına göre, izin verilen alanlar dışında ateş yakmak, sönmemiş izmarit atmak veya orman sınırlarına 4 kilometre mesafede anız yakmak gibi ihmaller ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. Bu tür dikkatsizlikler sonucu yangına yol açan şahıslara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Hata neticesinde büyük çaplı bir yangın meydana gelirse hapis cezası 3 yıldan 10 yıla kadar yükselecek.

KASITLI YANGIN ÇIKARANLARA MÜEBBET HAPİS

Ormanları bilerek ve isteyerek yakan kişiler için cezalar katlanarak artıyor. Kasten orman yakan şahısların 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı aktarıldı. Yangının bir terör veya suç örgütü faaliyeti kapsamında çıkarılması durumunda ise faillere müebbet hapis ile 20.000 günden 25.000 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Ayrıca yangında can kaybı veya yaralanma yaşanması halinde mevcut cezalara ek yaptırımlar eklenecek.

ÜRETİCİLERE MEKANİK SÜRÜM ÇAĞRISI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün aktardığı bilgilere göre, rüzgarın yön değiştirmesiyle tek bir kıvılcım bile saniyeler içinde hektarlarca alanı küle çevirebiliyor. Yetkililer, tarla temizliği için ateş yakmak yerine traktörle mekanik sürüm gibi yöntemlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi tarım ve turizmin iç içe olduğu ilçelerde, yaz aylarındaki düşük nem ve yüksek sıcaklık oranları nedeniyle bu uyarılar bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu Akdeniz şeridinde, vatandaşların şüpheli durumları derhal güvenlik güçlerine ve itfaiyeye bildirmesi hayati önem taşıyor.