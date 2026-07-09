Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Çin'in açık deniz inşaat kapasitesini artırmak amacıyla geliştirdiği dev vinç gemisi 'Sihang Yongsheng' denizlerdeki görevine başladı. Özellikle açık deniz rüzgar santralleri, liman projeleri, köprü inşaatları ile petrol ve doğal gaz platformlarının kurulumunda kullanılması planlanan gemi, büyük ölçekli mühendislik operasyonlarının süresini kısaltmayı hedefliyor.

DEV GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Yaklaşık 110 metre uzunluğa ve 43,8 metre genişliğe sahip olan gemi, tam dönüş yapabilen özel bir vinç sistemi barındırıyor. Geminin 149 metre uzunluğundaki vinç kolu, yükleri 172,5 metre yüksekliğe kadar taşıyabiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre bu irtifa, yaklaşık 50 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor.

Gemi, operasyonlar sırasında tek seferde 2 bin 200 tona kadar yükü kaldırabilme kapasitesine sahip. Geniş güverte alanı ise 10 bin tona ulaşan devasa yapı parçalarının taşınmasına olanak tanıyor. Ayrıca araç yalnızca bir vinç gemisi olarak değil, yarı dalgıç taşıma platformu olarak da işlev görüyor. Bu özellik, rüzgar türbini temelleri veya büyük çelik köprü elemanlarının açık denizde farklı noktalara güvenle ulaştırılmasını sağlıyor.

AKILLI SİSTEMLER OPERASYONLARI NASIL ETKİLİYOR?

Sihang Yongsheng'in donanımında yer alan akıllı dengeleme sistemi, kaldırılan yükün ağırlığı ile geminin dengesini anlık olarak hesaplıyor. Denizdeki dalga ve rüzgar koşullarına göre kendini otomatik olarak ayarlayan bu sistem, ağır kaldırma operasyonlarındaki iş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

AÇIK DENİZ PROJELERİNE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

Küresel ölçekte açık deniz rüzgar enerjisi santrallerine yönelik yatırımlar artarken, türbin kanatlarının ve çelik platformların devasa boyutlara ulaşması bu tür yüksek kapasiteli gemilere olan ihtiyacı zorunlu kılıyor. Uzmanlar, parçaların karada bütün halinde üretilip denizde tek hamlede monte edilmesinin mühendislik projelerinde maliyet avantajı yarattığını ve Çin'in küresel altyapı rekabetindeki gücünü pekiştireceğini vurguluyor.