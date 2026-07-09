Antalya Halkla İlişkiler Derneği (AHİD) öncülüğünde hayata geçirilen Antalya Markaları Kongresi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. İletişim dünyasının saygın organizasyonlarından olan IPRA

Golden World Awards'ta yarışan proje, eğitim odaklı sosyal sorumluluk modeliyle birincilik elde etti. Ödül töreninin 25 Eylül 2026 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenleneceği bildirildi.

BURS MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Kongre, sadece kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, gençlere yönelik somut bir destek ağı oluşturuyor. Etkinlikte yer alan konuşmacıların bağışları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi ve AHİD

Eğitim Fonu havuzunda toplanıyor. Toplanan bu fonlar aracılığıyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine doğrudan eğitim bursu aktarılıyor.

YÖNETİŞİM KATEGORİSİNDE ZİRVE

AHİD

Kurucu Başkanı Güldal Siğinç'in yaptığı açıklamaya göre, projenin temelinde paylaşmak, geliştirmek ve geleceğe yatırım yapmak yatıyor. Siğinç, 'Çevresel, Sosyal ve Kurum İçi Yönetişim' kategorisinde alınan bu ödülün, doğru bir amaç etrafında birleşildiğinde uluslararası ölçekte nasıl karşılık bulduğunu kanıtladığını aktardı. Bu başarının tüm paydaşların, gönüllülerin ve destekçilerin ortak eseri olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI ÖDÜL KRİTERLERİ NELERDİR?

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards, dünya genelinde halkla ilişkiler projelerinin etki gücünü ölçümlüyor. Özellikle yönetişim ve sosyal sorumluluk kategorilerinde yarışan projelerin, sürdürülebilir toplumsal fayda sağlaması ve şeffaf fonlama modelleri içermesi değerlendirme sürecinde belirleyici rol oynuyor. Antalya'nın geliştirdiği bu burs modeli, yerel bir sivil toplum girişiminin küresel sürdürülebilirlik standartlarını nasıl karşılayabileceğine dair pratik bir örnek teşkil ediyor.