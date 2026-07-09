Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların zam oranları kesinleşti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 1-14

Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsayan maaş farkı ödemeleri için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi.

Hesaplamalar doğrultusunda hak sahiplerine yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. Kişilerin mevcut aylık bağlanma oranlarına ve maaşlarına göre değişecek olan bu ödemeler, bazı emeklilerin hesaplarına 13 bin 500 TL'ye kadar ek tutar olarak yatırılacak. Her hak sahibinin alacağı miktar kendi maaş dilimine göre farklılık gösterecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca vatandaş enflasyon farklarının ödeneceği tarihi beklerken, sürecin başlaması için SGK'nın resmi takvimini yayımlaması gerekiyor. Kurumun yapacağı duyurunun ardından maaş farkları, belirlenen gruplara göre kademeli biçimde banka hesaplarına aktarılacak. Geçmiş dönemde ocak ve haziran aylarını kapsayan maaş farkları 23 Ocak 2026 tarihinde hak sahiplerine ulaştırılmıştı.

MAAŞ FARKI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın başında peşin aldıkları için, temmuz ayında yapılan zamlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli sayılıyor. Bu nedenle, zamlı maaş ile peşin ödenen eski maaş arasındaki 14 günlük fark, ek bir ödeme kalemi olarak sisteme yansıtılıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler de hisseleri oranında bu 14 günlük zam farkından doğrudan yararlanıyor.

Temmuz sonuna doğru başlaması beklenen bu takvimle birlikte, hak sahipleri enflasyon kaynaklı ek ödemelerine kavuşmuş olacak. Resmi ödeme tarihlerinin kısa süre içinde SGK tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.