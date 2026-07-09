Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan haziran ayı verileri, havacılık sektöründeki performans tablolarını netleştirdi. Günlük olarak yayımlanan First Wave raporuna göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en başarılı havalimanı konumuna yükseldi.

Yüzde 94,3 gibi yüksek bir zamanında kalkış oranına ulaşan tesis, Londra ve Madrid gibi kıtanın diğer önemli aktarma merkezlerini geride bıraktı. Raporun detaylarında, havalimanının ortalama kalkış gecikme süresinin yalnızca 3,7 dakika olduğu aktarıldı.

İGA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Elde edilen bu uluslararası başarı üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, resmi sanal medya hesapları üzerinden bir değerlendirme yayımladı. Kurumdan yapılan açıklamada, haziran ayındaki kalkış saati performansıyla Avrupa'nın büyük merkezlerine liderlik edildiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, sadece 3,7 dakikalık ortalama kalkış gecikmesiyle yakalanan bu performansın tesadüf olmadığı belirtildi. İGA yönetimi, sürecin başarıyla yürütülmesini sağlayan mesai arkadaşlarına, paydaşlara ve havalimanını tercih eden yolculara teşekkürlerini sundu.

HAVACILIKTA ZAMANINDA KALKIŞIN ÖNEMİ

Uluslararası havacılık standartlarında "First Wave" olarak adlandırılan sabahın ilk dalga uçuşları, günün geri kalanındaki hava trafiğinin aksamaması adına kritik bir gösterge kabul ediliyor. Merkez havalimanlarındaki dakiklik, bağlantılı uçuşları kullanan transit yolcuların mağduriyet yaşamasını engellerken, genel operasyonel verimliliği de doğrudan artırıyor.