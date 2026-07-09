Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haziran 2026 verilerine göre, Erzincan'da yaşayan kişi sayısı düşüş eğilimini sürdürüyor. Açıklanan resmi istatistikler, kentin nüfusunda son üç yıllık periyotta yaşanan gerilemeyi ortaya koydu.

Rapora göre, ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin seviyesindeyken, 2024'te 241 bine, 2025 yılı sonu itibarıyla ise 240 bine düştü. Yıllık nüfus artış hızı da bu daralmayı destekler nitelikte negatif seyretti. 2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olarak ölçülen hız, 2024-2025 periyodunda binde eksi 6,7 olarak kayıtlara geçti.

GÖÇ İSTATİSTİKLERİ NE SÖYLÜYOR?

Nüfusta gözlemlenen bu azalmanın temel nedenleri arasında dışarıya verilen göç öne çıkıyor. TÜİK'in aktardığına göre, 2025 yılında Erzincan'ın net göçü eksi 1,6 bin kişi olarak belirlendi. Kent, dışarıdan aldığı göçten daha fazla vatandaşı başka illere uğurladı.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Raporun dikkat çeken bir diğer verisi ise ortalama hanehalkı büyüklüğü oldu. Türkiye genelinde bir hanede ortalama 3,1 kişi yaşarken, 2025 yılı itibarıyla Erzincan'da bu rakam 2,7 seviyesinde hesaplandı. Bu istatistiksel tablo, kentte dışa göçün etkisiyle hane üye sayısının ülke genelinin gerisinde kaldığını ve demografik yapının küçüldüğünü gösteriyor.