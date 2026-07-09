Kalın bağırsak kanserinin öncü lezyonları olarak bilinen poliplerin erken tespiti ve doğru yöntemlerle çıkarılması, hastalığın gelişimini büyük ölçüde engelliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle 50 yaş üzeri bireylerde sıklığı artan polipler, düzenli tarama programları sayesinde kansere dönüşmeden tedavi edilebiliyor.

Toplumda oldukça yaygın görülen poliplerin büyük bir kısmı iyi huylu özellik taşıyor. Ancak adenomatöz yapıda olanlar zamanla genetik değişikliklere uğrayarak kanserleşme riski barındırıyor. Çoğu hastada hiçbir belirti vermeyen bu yapılar, genellikle kolonoskopi işlemleri sırasında tesadüfen saptanıyor. Uzmanlar; makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişme, uzun süreli kabızlık veya ishal ile açıklanamayan demir eksikliği anemisi gibi durumların dikkate alınması gerektiğini aktardı.

AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte polip tedavilerinde bağırsağın korunmasını sağlayan en az invaziv yöntemler tercih ediliyor. Doç. Dr. Bilal Toka, küçük poliplerin standart yöntemlerle alınabildiğini, daha büyük ve yüzeysel lezyonlarda ise Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) tekniğinin uygulandığını bildirdi.

Özellikle 20 milimetreden büyük, geniş tabanlı veya erken evre kanser şüphesi taşıyan kitlelerde ise Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemi devreye giriyor. Bu gelişmiş teknik sayesinde, lezyon çevresindeki sağlam dokuyla birlikte tek parça halinde güvenle çıkarılıyor ve hastalar açık cerrahi ameliyata gerek kalmadan tedavi olabiliyor.

KİMLER NE ZAMAN TARAMA YAPTIRMALI?

Kalın bağırsak kanserinden korunmada en kritik adımı, kişiye özel oluşturulan takip programları oluşturuyor. Uluslararası sağlık kılavuzlarına göre, ortalama risk taşıyan bireylerin 45 yaşından itibaren rutin taramalara başlaması hayati önem taşıyor.

Ailesinde kolon kanseri veya ileri evre polip öyküsü bulunan kişilerin ise beklemeden daha erken yaşlarda tarama programlarına dahil olması gerekiyor. Dışkıda gizli kan testi erken tanıda en pratik yöntemlerden biri olarak öne çıkarken, tespit edilen poliplerin zamanında ve eksiksiz çıkarılması kanseri henüz gelişmeden durdurmanın en etkili yolu olarak kabul ediliyor.