Antalya Galatasaraylılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen 26. Şampiyonluk Balosu, sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Aktarılan haberlere göre, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörü Graeme Souness, etkinlikte sembolik olarak çim alana bayrak dikerek geceye damga vurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün ve Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu'nun da katıldığı organizasyona genel kurul üyeleri ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

ULUBATLI SOUNESS EFSANESİ NASIL DOĞDU?

1995-1996 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Souness maç sonu Şükrü Saracoğlu Stadı'nın orta yuvarlağına sarı-kırmızılı bayrağı dikmişti. Bu hareket, Türk futbol tarihinin en ikonik anlarından biri olarak kayıtlara geçerken, İskoç çalıştırıcıya taraftarlarca "Ulubatlı" lakabının verilmesine zemin hazırlamıştı.

Antalya'daki etkinlikte bu tarihi anı 29 yıl sonra yeniden canlandıran Souness, çim alana diktiği bayrağı imzalayarak Tolga Kilit'e hediye etti. Gecede ayrıca sarı-kırmızılı ekibin 26. şampiyonluk kupası taraftarların ziyaretine açılırken, yapılan çekilişte Uğurcan Çakır imzalı forma Mehmet Çoban'a takdim edildi.

KUTLAMALARDA DRONE GÖSTERİSİ

Eğlence programı kapsamında Şeyma Abdüsselamoğlu, Mezdeke Grubu, The Cotton Club ve Ömür Gedik sahne aldı. Dernek Başkanı Dr. Gökmen Güzel, sanatçı Ömür Gedik'e Victor Osimhen maskesi ve sarı-kırmızı pelerin hediye etti. Gecenin sonunda gökyüzünde gerçekleştirilen Galatasaray temalı drone gösterisi katılımcılara sunuldu.

Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Dr. Gökmen Güzel yaptığı konuşmada, kulübün 27. şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde üst üste beş kez şampiyon olan ilk takım unvanını alacağına inandığını açıkladı.