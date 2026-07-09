Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en prestijli moda organizasyonlarından Paris Moda Haftası, müzik ve moda dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, etkinliğe katılan şarkıcı Hadise ile dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez aynı defileyi ön sıradan takip etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen defilede yan yana oturan iki ünlü isim, etkinlik boyunca yakından ilgilendi. Kameralara yansıyan görüntülerde Hadise ve Lopez'in el ele tutuştuğu, tokalaştığı ve birbirlerine gülümseyerek uzun süre sohbet ettiği anlar yer aldı.

PARİS MODA HAFTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel markaların yeni sezon vizyonlarını tanıttığı Paris Moda Haftası, sadece bir giyim etkinliği olmanın ötesinde popüler kültür ikonlarının marka elçisi olarak konumlandığı uluslararası bir podyum işlevi görüyor. Hadise'nin son yıllarda bu tür üst düzey global moda etkinliklerinde daha sık yer alması, uluslararası alandaki görünürlüğünü artıran bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İkilinin defile sırasındaki samimi diyaloglarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Hadise'nin dünya çapında tanınan isimlerle aynı protokolde bulunması ve kurduğu iletişim, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.