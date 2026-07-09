2013 yılında televizyon ekranlarındaki yoğun çalışma temposunu ardında bırakarak İstanbul'dan ayrılan sunucu Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ile birlikte İzmir'de sürdürdüğü yeni hayatından kesitler sunmaya devam ediyor. Çift, son olarak Karşıyaka'da yaptıkları pazar alışverişi sırasında çektikleri samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Medyaya yansıyan haberlere göre, 2014 yılında dünyaevine giren ikili, doğayla iç içe bir yaşam sürmek amacıyla uzun süre Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etti. Yaklaşık 10 yıl boyunca Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Kırşan ailesi, daha sonra bir yıl süreyle Antalya'da yaşadı.

ROTAYI MEMLEKETİNE ÇEVİRDİ

Farklı şehirlerdeki yaşam deneyimlerinin ardından nihai kararlarını veren Kırşan çifti, aradıkları huzuru Alp Kırşan'ın memleketi olan İzmir'de buldu. Karşıyaka ilçesine yerleşen aile, burada gözlerden uzak ve sakin bir günlük rutin oluşturdu. Zeynep Kırşan'ın pazar tezgahları önünde eşiyle çekildiği son selfie, ikilinin bu doğal yaşam tercihinin bir yansıması olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ÜNLÜLERİN BÜYÜKŞEHİRDEN KAÇIŞ TRENDİ

Son yıllarda gösteri dünyasının tanınmış isimleri arasında, metropollerin getirdiği stresten uzaklaşarak sahil kasabalarına veya memleketlerine dönme eğilimi dikkat çekiyor. Alp Kırşan'ın İstanbul'u terk edip sırasıyla Bodrum, Antalya ve İzmir'de kurduğu sürdürülebilir aile hayatı, bu kırsala ve sakinliğe dönüş hareketinin en bilinen örnekleri arasında yer alıyor.